Erfurter Bistumswallfahrt im Zeichen: Spenden für Äthiopien

Erfurt (dpa/th) - Die traditionelle Bistumswallfahrt zum Erfurter Dom am kommenden Sonntag (16. September) legt den Fokus auf Hilfen für Äthiopien. Unter dem Motto "Den Menschen Heimat geben" ist an diesem Tag auch in Erfurt Auftakt für die Hilfsaktion des Internationalen Katholischen Missionswerkes missio. 2018 stehe das mit rund 100 Millionen Menschen nach Nigeria bevölkerungsreichste Land Afrikas im Mittelpunkt, teilte das Bistum Erfurt mit. Trotz Modernisierung und wachsender Wirtschaft zähle Äthiopien zu den ärmsten Ländern der Welt. Dies hindere es aber nicht, Hunderttausenden Flüchtlingen Zuflucht zu bieten, erklärte das Bischöfliche Ordinariat. Es werden Spenden für die Flüchtlingsarbeit in Äthiopien und der Behindertenberatung der hiesigen Caritas gesammelt.

An der Wallfahrt in Erfurt werden 15 Bischöfe, Priester, Ordensangehörige und Laienchristen aus Äthiopien teilnehmen. Äthiopien habe eine lange christliche Tradition, hieß es. Katholiken gebe es nur sehr wenige.

Nach der Wallfahrtsmesse gibt es auf Domberg, Domplatz und in der näheren Umgebung ein buntes Programm. Höhepunkte sind eine Schuhputzaktion mit Bischof Ulrich Neymeyr und Caritasdirektor Wolfgang Langer.