Erfurter Bischof: Kritischer Blick auf Strukturen

Erfurt (dpa) - Der Erfurter Bischof Ulrich Neymeyr hat nach Bekanntwerden Tausender Fälle von sexuellem Missbrauchs durch katholische Priester eine kritische Sicht auf "Strukturen und Mentalitäten in unserer Kirche" gefordert. "Das schulden wir den Betroffenen und dafür setze ich mich ein", sagte Neymeyr am Sonntag in einem Gottesdienst in Erfurt. Er kritisierte besonders, dass die Kirchenverantwortlichen und die Bischöfe den Opfern oftmals nicht geglaubt hätten. Eine Studie der Deutschen Bischofskonferenz kommt nach Medienberichten zu dem Ergebnis, dass mutmaßlich 1670 katholische Kleriker zwischen 1946 und 2014 insgesamt 3677 meist männliche Minderjährige sexuell missbraucht haben. Die Ergebnisse sollen am 25. September offiziell vorgestellt werden.