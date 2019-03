Erfurt Gastgeber für bundesweites christliches Jugendtreffen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt (dpa/th) - Thüringens Landeshauptstadt wird am Himmelfahrtswochenende 2022 Austragungsort eines bundesweiten christlichen Jugendtreffens. Zum "Christival22" (25. bis 29. Mai 2022) werden 12 000 junge Menschen in Erfurt erwartet, wie die Organisatoren am Freitag mitteilten. Zum Programm des alle sechs Jahre veranstalteten Treffens gehören Gottesdienste, Gesprächsrunden, Konzerte, Workshops und kreative Angebote. Hauptveranstaltungsort ist die Erfurter Messe. Hinter dem "Christival" stehen neben der Evangelischen Allianz von Freikirchen auch die Evangelische Kirche in Mitteldeutschland und die Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen (ACK).

Insgesamt seien 50 Organisationen, Jugendverbände und Kirchen in das 1976 erstmals veranstaltete christliche Jugendfestival eingebunden, hieß es. In Ostdeutschland machte es bislang einmal Station, 1996 in Dresden. Zum bislang letzten Treffen 2016 in Karlsruhe kamen nach Angaben der Veranstalter rund 13 500 Teilnehmer.