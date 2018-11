EKM-Synode hat neue Regionalbischöfin erwählt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt (dpa) - Friederike Spengler ist zur neuen Regionalbischöfin des Propstsprengels Gera-Weimar gewählt worden. Die Synode in Erfurt wählte Spengler am Freitag im ersten Wahlgang mit der erforderlichen Zweidrittelmehrheit, wie die Evangelische Kirche in Mitteldeutschland (EKM) mitteilte. Spengler erhielt 56 von 82 abgegebenen Stimmen. Ihr Gegenkandidat Kristóf Bálint, der Superintendent des Kirchenkreises Bad Frankenhausen-Sondershausen, bekam 22 Stimmen. Es gab vier Enthaltungen.

Nach ihrer Wahl erklärte Spengler laut Mitteilung: "Ich möchte eine Pröpstin ohne Amtsdünkel sein, die nah bei den Leuten ist. Vor allem geht es mir um Menschen, die keine Stimme haben und sich nicht vertreten fühlen. Denen möchte ich mich zuwenden." Sie wolle zunächst viele Menschen besuchen. Der Propstsprengel Gera-Weimar umfasst die Kirchenkreise Altenburger Land, Apolda-Buttstädt, Eisenberg, Gera, Greiz, Jena, Schleiz und Weimar.

Die Pfarrerin wurde 1968 in Leipzig geboren und arbeitete nach ihrem Schulabschluss zunächst als Kinderdiakonin und Psychiatriepflegerin. Nach einem Theologie-Studium arbeitete Spengler wissenschaftlich an der Universität Jena und promovierte in Heidelberg. Als Pfarrerin war sie in Artern und Klettbach sowie als Schulpfarrerin im Kirchenkreis Weimar tätig. Seit 2011 ist die Mutter dreier Kinder im Landeskirchenamt der EKM als persönliche Referentin der Präsidentin tätig. Spengler ist zudem Dozentin an der Trauerakademie Erfurt sowie in der Trauerarbeit für Familien aktiv.

In der EKM gibt es neben Landesbischöfin Ilse Junkermann fünf Regionalbischöfe. Die EKM hat nach eigenen Angaben aktuell 712 000 Mitglieder in Thüringen, Sachsen-Anhalt und kleinen Teilen Sachsens und Brandenburgs. Die Tendenz ist sinkend.

Der bisherige Regionalbischof für den Sprengel Gera-Weimar, Diethard Kamm, hatte das Amt seit 2012 inne und geht Ende November in den Ruhestand. Er soll am 2. Dezember mit einem Festgottesdienst in Gera aus dem Amt verabschiedet werden.