EKM-Synode berät in Erfurt über Haushalt und Regionalbischof

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt (dpa) - Für Beratungen über die Finanzen und die Wahl des neuen Regionalbischofs für den Propstsprengel Gera-Weimar kommt das Kirchenparlament der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland von heute an zusammen. Die Synode tagt bis Samstag im Landeskirchenamt in Erfurt. Zum Auftakt wird Landesbischöfin Ilse Junkermann ihren Bericht vorlegen. Es ist einer ihrer letzten, im kommenden Jahr scheidet die 61-Jährige aus dem Amt. Die Suche nach einem Nachfolger oder einer Nachfolgerin läuft. Die EKM hat nach eigenen Angaben aktuell 712 000 Mitglieder in Thüringen, Sachsen-Anhalt und kleinen Teilen Sachsens und Brandenburgs. Die Tendenz ist sinkend.

Am Freitag soll die Stelle des Regionalbischofs für den Propstsprengel Gera-Weimar neu besetzt werden. Die beiden Kandidaten Friedericke Spengler und Kristóf Bálint stellen sich den wahlberechtigten Synodenmitgliedern schon am Donnerstag vor. Insgesamt gibt es fünf Regionalbischöfe in der EKM.

Mit Blick auf den Haushalt steht die EKM vor keinen großen Einschnitten. Ein Kirchensprecher sagte vorab, die Einnahmesituation bei den Kirchensteuern sei dank der gesamtwirtschaftlichen Lage weiter gut. In diesem Jahr stehen der EKM für die Finanzierung der kirchlichen Aufgaben 201,6 Millionen Euro zur Verfügung, das sind 17,6 Millionen Euro mehr als noch 2017.