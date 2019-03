Altar in Erfurter Kirche in Passionszeit vor Ostern verhüllt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt (dpa/th) - Die evangelische Michaeliskirche in der Altstadt von Erfurt präsentiert sich in der Fastenzeit vor Ostern mit einem verhüllten Altar. Seit Samstag ist der Altar mit einem meterhohen schwarzen Tuch vor den Blicken der Besucher verborgen, wie der evangelische Kirchenkreis Erfurt mitteilte. Davor hat der in Halle (Sachsen-Anhalt) lebende Künstler Moritz Götze ein dreiteiliges Altarbild aus Emaille gestaltet. Es greift biblische Passionsdarstellungen in Pop Art-Bildsprache auf. Bis zum Karfreitag am 19. April sind in der Kirche auch weitere Arbeiten Götzes mit biblischen Motiven zu sehen.

Die vorösterliche Fastenzeit, auch Passionszeit genannt, beginnt am Aschermittwoch. Christen erinnern damit an die 40-tägige Leidenszeit von Jesus Christus bis zur Kreuzigung am Karfreitag. Dazu gehört auch seine Vernehmung durch den Hohepriester Kaiphas, die in Götzes Altarbild dargestellt ist. Der Altar der Michaeliskirche, in der einst auch Kirchenreformator Martin Luther predigte, soll zum Osterfest wieder enthüllt werden.