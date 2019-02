Eisenach stellt erste Projekte zum Luther-Jubiläum 2021 vor

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Eisenach (dpa/th) - Im Jahr 2021 jährt sich Martin Luthers Übersetzung des Neuen Testaments zum 500. Mal. Die Stadt Eisenach will heute erste Projekte zum Jubiläum vorstellen. Unter anderem wollen Vertreter des Lutherhauses, des Bachhauses und der Wartburg ihre geplanten Ausstellungen präsentieren, wie eine Sprecherin der Stadt vorab sagte.

In einer Ausstellung in der Wartburg soll es etwa um Luthers Alltag während seines zehnmonatigen Aufenthalts dort gehen. 1521/1522 übersetzte der Reformator Martin Luther versteckt auf der Wartburg in Eisenach das Neue Testament innerhalb von nur elf Wochen in allgemeinverständliches Deutsch. 1522 wurde die Übersetzung erstmals gedruckt.