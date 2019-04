Ostermessen in Düsseldorf: Pastor vertritt Stadtdechanten

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Köln/Düsseldorf (dpa/lnw) - Der beurlaubte Stadtdechant von Düsseldorf wird in den Ostermessen von Pastor Joachim Decker vertreten. Er werde am Gründonnerstag die Abendmesse um 19.00 Uhr in St. Maximilian feiern, am Karfreitag um 15.00 Uhr ebenfalls in St. Maximilian, die Feier der Osternacht um 21.00 Uhr in St. Lambertus und das Hochamt am Ostersonntag um 10.00 Uhr in St. Maximilian, teilte Decker mit.

Gegen den Stadtdechanten Ulrich Hennes wird wegen mutmaßlicher sexueller Belästigung eines erwachsenen Praktikanten ermittelt. Der höchste Repräsentant der katholischen Kirche in Düsseldorf war zuvor vom Kölner Kardinal Rainer Woelki bis auf weiteres von allen Ämtern beurlaubt worden. Hennes bestreitet den Vorwurf. Ein Sprecher des Erzbistums Köln sagte, ihm seien keine Neuigkeiten zu dem laufenden innerkirchlichen Verfahren bekannt.