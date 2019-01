Direkt aus dem dpa-Newskanal

Dresden (dpa/sn) - Hans-Peter Vollbach ist neuer Präsident des Landeskirchenamtes in der Evangelischen Lutherischen Landeskirche Sachsens. Der 47-jährige Braunschweiger Landeskirchenrat wurde am Samstag auf einer Synode in Dresden im dritten Wahlgang mit 38 Stimmen gewählt, wie die Kirche mitteilte. Damit erreichte er knapp die erforderliche absolute Mehrheit von insgesamt 75 gültigen Stimmen. Vollbach ist Jurist und stammt aus Sachsen. Er tritt im August die Nachfolge von Johannes Kimme an, der in den Ruhestand geht.