Synode zu Sondertagung in Dresden zusammengekommen

Dresden (dpa/sn) - Die Synode der evangelischen Landeskirche Sachsen ist zu einer Sondertagung in Dresden zusammengekommen. Nach einer Andacht werden sich die vier Kandidaten vorstellen, die sich um die Spitzenposition des Landeskirchenamtes bewerben, sagte ein Sprecher am frühen Freitagabend. Die Frau und drei Männer sprechen dabei auch kurz zu einem vorgegebenen Thema und stellen sich in einem Podium den Fragen der Synodalen. Wer im August die Nachfolge von Johannes Kimme antritt, der in den Ruhestand geht, sollte am Samstag bestimmt werden.

Nötig ist dazu eine Zwei-Drittel-Mehrheit, ab der dritten Abstimmung reichen mehr als die Hälfte aller gültigen Stimmen. Um die Leitung der obersten Verwaltungsbehörde der Landeskirche bewerben sich die Personalchefin Jördis Bürger und der aus Sachsen stammende Jurist beim Landeskirchenamt Braunschweig, Hans-Peter Vollbach, sowie der bei der Verbundnetz Gas AG tätige Jurist Friedrich Nollau und Stephan Gerstenberg aus dem sächsischen Finanzministerium.