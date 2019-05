Sachsens Landeskirche ruft zur Wahlteilnahme auf

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Dresden (dpa/sn) - Die Leitung der evangelischen Landeskirche Sachsens ruft die Gemeindemitglieder zur Teilnahme an den Europa- und Kommunalwahlen am 26. Mai auf. In der von Landesbischof Carsten Rentzing angeordneten Kanzleiabkündigung werden sie aufgefordert, Verantwortung "für unsere unmittelbare Heimat und in Europa" wahrzunehmen, wie das Landeskirchenamt in Dresden am Montag mitteilte. "Die Stimme abgeben, das heißt heute alles andere als sprachlos zu sein", so Rentzing. Vielmehr könne so jeder dazu beitragen, den Frieden in Europa weiter zu stärken und die Zukunft seines Landes in freien Wahlen mitzubestimmen.

Vor knapp einer Woche hatten schon Ostdeutschlands katholische Bischöfe zur Teilnahme an der Europawahl aufgerufen. Gerade in der heutigen Zeit dürfe das europäische Projekt nicht aufs Spiel gesetzt oder aufgegeben werden, erklärten die fünf Kirchenoberhäupter, darunter auch Wolfgang Ipolt (Görlitz) und Heinrich Timmerevers (Dresden-Meißen).