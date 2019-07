Landeskirche verabschiedet Verwaltungschef Kimme

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Dresden (dpa/sn) - Der Präsident des Landeskirchenamtes Sachsen, Johannes Kimme, geht nach fast zehn Jahren in den Ruhestand. Der 65-Jährige wird mit einem Gottesdienst am Freitag in der Dresdner Dreikönigskirche verabschiedet, wie die evangelische Landeskirche am Mittwoch mitteilte. "Von seiner offenen und klaren Art und Weise, Probleme anzusprechen und an ihrer Lösung mitzuwirken, habe ich oft profitiert", sagte Landesbischof Carsten Rentzing. Seine juristische Kompetenz habe der Landeskirche stets geholfen. Kimmes Nachfolger wird Hans-Peter Vollbach. Der aus Sachsen stammende Jurist war im Januar von der Synode gewählt worden.