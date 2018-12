Landeskirche rechnet mit vollen Gotteshäusern zu Weihnachten

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Dresden (dpa/sn) - Sachsens Kirchen rechnen zu Weihnachten wieder mit vollen Gotteshäusern. "Wir gehen wieder mindestens von über einer halben Million Gottesdienstbesuchern am Heiligen Abend aus", sagte ein Sprecher der evangelischen Landeskirche. 2017 waren es fast 530 000, darunter auch viele Nichtchristen und unregelmäßige Kirchgänger. Auch diesmal sind etwa 1850 Christvespern in den rund 1300 Kirchen geplant, vielerorts mehrere: am Nachmittag familiär für Kinder, am Abend eher besinnlich. Neben den Weihnachtsgottesdiensten gibt es Spät- und Frühmetten, Konzerte und auch die Christnacht wird gefeiert.