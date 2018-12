Kretschmer ruft bei Vesper zum Zusammenhalt auf

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Dresden (dpa/sn) - Bei der traditionellen Weihnachtsvesper vor der Dresdner Frauenkirche hat Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) für Zusammenhalt in der Gesellschaft geworben. "Die Botschaft an uns ist klar: Geht gut und respektvoll miteinander um. Seid einander zugetan, öffnet Euch für die friedliche Begegnung mit anderen Menschen", sagte der Regierungschef am Sonntag vor mehreren Tausend Menschen. Es gehe um einen sorgsamen Umgang mit der Welt, den Menschen, Tieren und der Natur. "Wir alle haben es in der Hand, wie unser Land aussieht, wie es sich weiterentwickelt, ob es ein fröhliches Land ist, ob es der Zukunft zugewandt ist, ob es weltoffen ist, ob es solidarisch ist. Lassen sie uns gemeinsam daran arbeiten, dass unsere Heimat liebenswert bleibt."

Zuvor hatte der evangelische Bischof Carsten Rentzing gesprochen. Er rief die Menschen dazu auf, ihren Mitmenschen zu Weihnachten mehr Aufmerksamkeit zu widmen und sich auf immaterielle Werte zu konzentrieren. Das mache das Leben erst lebenswert und glücklich. Die Gedanken sollten auch bei jenen sein, die zu Weihnachten nicht zu Hause seien, zum Beispiel Entwicklungshelfer oder Soldatinnen und Soldaten in Afghanistan oder Mali. "Zu oft blicken wir nur auf die Schatten, die wir uns in dieser Welt selber werfen. Das Herz wird eng und der Gang gebeugt beim Blick nach unten", sagte der evangelische Bischof. Auf diese Weise könne den Menschen kein Friede und keine Zufriedenheit erfüllen. Deshalb sei es notwendig, die Herzen zu weiten und denen beizustehen, die Hilfe und Anteilnahme brauchen.