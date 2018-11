Haushalt verabschiedet: Landeskirche setzt auf Jung und Alt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Dresden (dpa/sn) - Dank anhaltend guter Wirtschaftslage hat Sachsens evangelische Landeskirche im nächsten Jahr mehr Geld zur Verfügung. Die Synode gab am Sonntag grünes Licht für einen ausgeglichenen Haushalt mit einem Volumen von gut 226 Millionen Euro. Angesichts einer künftig zu erwartenden Einnahmestagnation soll weiter sparsam gewirtschaftet werden, wie das Kirchenparlament am Montag zum Ende der Herbsttagung mitteilte. Beschlossen wurde auch, das passive Wahlalter für die Mitarbeit in Kirchengremien auf 16 Jahre bis 69 Jahre auszuweiten. "Wir wollen junge Menschen bestärken, Verantwortung zu übernehmen und die rüstigen Älteren halten", sagte Synodalpräsident Otto Guse.