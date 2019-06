Kirchentag mahnt Mut und Haltung an: Finale im Stadion

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Dortmund (dpa) - Kirchentagspräsident Hans Leyendecker hat zum Abschluss des fünftägigen Glaubenfests in Dortmund zu Mut und Zivilcourage aufgerufen. "Wir alle können etwas tun und uns mit unserem Vertrauen Spaltern und Hetzern entgegenstellen", sagte er am Sonntag beim Schlussgottesdienst des 37. Evangelischen Kirchentags in der Arena des Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund. Angesichts von Elend und Ungerechtigkeiten in der Welt betonte Leyendecker: "Klar ist: Wir müssen handeln, Haltung zeigen, Mut haben, uns was trauen. Nur zusammen und mit Gottvertrauen können wir eintreten für Menschenwürde."

Predigerin Sandra Bils rief mit Blick auf die oft blockierte Flüchtlingsrettung aus dem Mittelmeer: "Man lässt keine Menschen ertrinken, Punkt." Viel Applaus gab es auch, als sie appellierte, Christen sollten die Klimaschutzbewegung "Fridays for Future" unterstützen.

Das für 72 000 Besucher geöffnete Dortmunder Stadion war allerdings nicht mal zur Hälfte besetzt, lediglich 32 000 Menschen waren vor Ort. Parallel dazu fand ein weiterer Abschlussgottesdienst im Dortmunder Westfalenpark statt, hier kamen 5000 Menschen. Am Kirchentag unter dem Motto "Was für ein Vertrauen" hatten seit Mittwoch insgesamt rund 121 000 Besucher teilgenommen.