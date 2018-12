Kirchentag in Dortmund mit 3,9 Millionen Euro bezuschusst

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Dortmund (dpa/lnw) - Mit 3,9 Millionen Euro beteiligt sich das Land an den Kosten des Evangelischen Kirchentags 2019 in Dortmund. Die Veranstaltung vom 19. bis 23. Juni sei keine reine innerkirchliche Veranstaltung, sondern ein wichtiges, öffentliches Forum zur Diskussion gesellschaftlicher Herausforderungen, teilte die zuständige Bezirksregierung Arnsberg am Montag mit.

Insgesamt kalkuliert der Kirchentag mit Ausgaben von 18 Millionen Euro, die wie üblich je zu einem Drittel aus öffentlichen Mitteln, von der Landeskirche und durch den Verkauf von Eintrittskarten getragen werden. Die Stadt Dortmund hat 2,7 Euro Finanz-Förderung bewilligt.