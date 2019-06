Bischof Neymeyr rügt Missbrauch der Sprache in der Politik

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Dingelstädt (dpa/th) - Der Erfurter Bischof Ulrich Neymeyr hat in einer Predigt die politische Instrumentalisierung von Sprache kritisiert. "Wir erleben zurzeit einen unglaublichen Missbrauch der Sprache in der Politik", sagte er am Sonntag bei der traditionellen Frauenwallfahrts-Messe auf dem Kerbschen Berg bei Dingelstädt. "Es werden Begriffe erfunden, die ganze Menschengruppen aufs Gemeinste diskriminieren", kommentierte Neymeyr weiter. "Es werden ganz bewusst Begriffe verwendet, die durch ihren nationalsozialistischen Hintergrund vergiftet sind. Parolen ersetzen Worte."

Zur traditionellen Frauenwallfahrt kamen am Sonntag wieder zahlreiche Katholikinnen ins Eichsfeld. Dieses Jahr stand die Wallfahrt unter dem Leitwort "Sein gutes Wort teilen". "Bei all dem Unheil, das Worte im privaten und öffentlichen Bereich anrichten können, können wir den Satz gut verstehen, dass das Körperteil, mit dem am meisten gesündigt wird, die Zunge ist", sagte Neymeyr.

Die Frauen aus dem Bistum Erfurt machen sich im Mai traditionell mit Gesangbuch, Stuhl und Picknickkorb auf den Weg zum früheren Franziskanerkloster. An Christi Himmelfahrt hatten sich zuvor Tausende Gläubige an der traditionellen Männerwallfahrt zum Klüschen Hagis im Eichsfeld beteiligt.