Ex-Oberstaatsanwalt leitet anhaltisches Kirchenparlament

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Dessau-Roßlau (dpa/sa) - Der ehemalige Dessauer Oberstaatsanwalt Christian Preissner ist neuer Präses der anhaltischen Landessynode. Der 68-Jährige wurde bei der Herbsttagung des Kirchenparlaments in Dessau mit 31 von 37 Stimmen gewählt, es gab fünf Nein-Stimmen und eine ungültige Stimme, wie die Evangelische Landeskirche Anhalts am Samstag mitteilte. Preissner folgt auf Andreas Schindler, der im Sommer gestorben war. Die Leitung der Synode ist den Angaben zufolge in Anhalt ein Ehrenamt. Die Landeskirche ist mit rund 32 600 Mitgliedern eine der kleinsten deutschlandweit.