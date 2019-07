Hessens Kirchen laufen weiter die Mitglieder davon

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Limburg/Mainz/Fulda (dpa/lhe) - Die beiden großen Kirchen in Hessen haben erneut einen deutlichen Mitgliederverlust zu beklagen. 2018 lebten rund 1,39 Millionen Katholiken in dem Bundesland, im Vorjahr waren es noch etwa 1,42 Millionen, wie die Deutsche Bischofskonferenz am Freitag berichtete. Im vergangenen Jahr verließen demnach rund 16 400 Menschen die katholische Kirche, das sind 3500 Austritte mehr als 2017. Die Gläubigen verteilen sich auf die drei Bistümer Fulda, Limburg und Mainz, deren Gebiete auch in andere Bundesländer reichen. Bundesweit ging die Zahl der Katholiken im Jahr 2018 um gut 300 000 auf 23 Millionen zurück.

Die Protestanten haben ebenfalls mit sinkenden Mitgliederzahlen zu kämpfen. Im Gebiet der Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck sank die Zahl der Mitglieder von rund 812 300 auf 800 700. Die Evangelische Kirche in Hessen und Nassau verzeichnete 2018 indes rund 1,52 Millionen Mitglieder - im Vorjahr waren es 1,55 Millionen. Das entspreche einem Rückgang von 2,1 Prozent.