Ein Jahr im Kloster? Ordensgemeinschaften laden ein

Bonn (dpa/lnw) - Wer das Leben im Kloster kennenlernen möchte, ohne gleich Nonne oder Mönch zu werden, bekommt nun die Gelegenheit. In rund 30 deutschen Klöstern kann man sich künftig für ein "Freiwilliges Ordensjahr" anmelden, wie die Deutsche Ordensobernkonferenz am Donnerstag mitteilte. Auch kürzere Aufenthalte ab drei Monaten sind möglich. In NRW beteiligen sich etwa Klöster in Köln, Essen und Münster an dem Projekt.

"Es ist ein Angebot, sich zusammen mit Christen, die diesen Glauben in einer besonderen Form leben, auf den Weg zu machen, ihr Leben eine Zeit lang zu teilen und sich gegenseitig zu bereichern", sagte Projektkoordinatorin Maria Stadler. Es gebe auch bereits die ersten Interessenten für einen Aufenthalt. Als Zeitpunkte für ein Ordensjahr schlagen die Initiatoren etwa die Zeit nach Schule oder Studium, ein Sabbatjahr im Berufsleben oder den Übergang in den Ruhestand vor.