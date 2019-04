Bischof-Benno-Haus: Sebastian Kieslich übernimmt Leitung

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Schmochtitz (dpa/sn) - Frischer Wind im Bischof-Benno-Haus: Neuer Leiter der Bildungseinrichtung des Bistums Dresden-Meißen ist Sebastian Kieslich. "Ich möchte, dass dieses Haus seinen Charakter bewahrt und ein Ort für Gemeinden, Familien und Begegnungen bleibt, ein Haus in und für die Region, wo sich Menschen unterschiedlicher Kulturkreise austauschen und konstruktiv miteinander streiten können", sagte der neue Rektor bei seinem Dienstantritt am Montag.

Der 44-jährige Katholik tritt die Nachfolge von Dr. Peter-Paul Straube (63) an. Der promovierte Erziehungswissenschaftler baute unter anderem Seminare und Veranstaltungen zu den Themen Bildung, Gesellschaft, Kirche, Glaube und Politik in den vergangenen knapp 25 Jahren kontinuierlich aus. "Mit dem Team ging es mir um die Frage, wie wir mit Kirche nach außen gehen können und erzählen können, was uns Christen bewegt. Kirche hat die Aufgabe sich einzumischen", sagte Straube.

Nach dem Wiederaufbau und der Sanierung einiger Gebäude des einstigen Ritterguts vor den Toren Bautzens wurde am 1. September 1992 das Bischof-Benno-Haus als Bildungs- und Tagungshaus des Bistums Dresden-Meißen eröffnet.