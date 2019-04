Schutz vor Sturmfluten auf Wangerooge wird verbessert

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Wangerooge (dpa/lni) - Ein Großprojekt für den Küstenschutz auf der Insel Wangerooge steht nach fünf Jahren vor dem Abschluss. Bis zum Herbst sollen die Arbeiten abgeschlossen und die Sturmflutsicherheit an der Wattseite verbessert werden. Die letzte Bauphase werde in den kommenden Tagen nach dem Ende der laufenden Sturmflutsaison beginnen, teilte der Landesbetrieb NLWKN am Dienstag im ostfriesischen Norden mit.

Das Projekt war bereits 2014 gestartet. Allein für dieses Jahr wird mit Investitionen von rund 1,5 Millionen Euro gerechnet. Zu den Arbeiten gehört unter anderem der Bau eines Deichverteidigungsweg. Darüber sollen Einsatzkräfte in Notfällen schnell Material an gefährdete Stellen an Deichen bringen können. Die sichtbaren Spuren der mehrjährigen Großbaustelle sollen bis zur Fertigstellung im Oktober verschwunden sein.

Wangerooge ist wegen seiner Lage den Wirkungen von Gezeiten und Stürmen besonders stark ausgesetzt. Ohne Deiche und andere Schutzmaßnahmen wäre die Insel nach Angaben von Umweltminister Olaf Lies (SPD) den Gefahren der See schutzlos ausgeliefert.