Bollwerk gegen Sturmfluten: Eiderdamm wird verstärkt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Wesselburenerkoog (dpa/lno) - Am Eiderdamm südlich des Sperrwerks haben die Vorbereitungen zur Deichverstärkung begonnen. Dort soll der Hochwasserschutz auf rund einem Kilometer Länge saniert werden. Unter anderem soll das Bauwerk höher und auf der Seeseite flacher werden sowie eine neue Asphaltdecke bekommen. Offizieller Start der Arbeiten ist am Donnerstag, wie Ministeriumssprecherin Jana Ohlhoff sagte. Die Deichsanierung soll im Frühjahr 2020 beendet sein, anschließend werden die Deichverstärkungsmaßnahmen am nördlichen Teil des Eiderdamms beginnen.

Das Eider-Sperrwerk gilt als bedeutendes Küstenschutzbauwerk an der Nordsee. Das fünf Kilometer lange Bollwerk mitten im Mündungstrichter der Eider schützt seit rund zwei Generationen Menschen und Tiere vor Sturmfluten. Anlass für den Bau war die schwere Sturmflut von 1962 an der Nordseeküste. Bis zur Fertigstellung wurden unter anderem 45 000 Kubikmeter Beton, 6000 Tonnen Stahl sowie 95 000 Tonnen Felsbruchsteine verarbeitet. Die Kosten summierten sich auf umgerechnet rund 87 Millionen Euro (171,5 Millionen Mark). Nach Angaben der Schifffahrtsverwaltung strömen dort zweimal am Tag mit den Gezeiten 30 bis 40 Millionen Kubikmeter Nordsee- und Eiderwasser hin und her.