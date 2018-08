Gutachten schlägt vier Rettungsleitstellen für Thüringen vor

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Weimar (dpa/th) - Die Zahl der Rettungsleitstellen in Thüringen soll in den nächsten Jahren deutlich verringert werden. Ein am Donnerstag vorgestelltes Gutachten im Auftrag des Innenministerium empfiehlt statt bisher 13 nur noch vier Leitstellen - jeweils eine für Ost-, Süd-, Mittel- und Nordthüringen. Der Einzugsbereich der Leitstellen sollen mit mindestens 347 000 Einwohnern deutlich größer werden. Es bestehe Handlungsbedarf, sagte Innenstaatssekretär Udo Götze, der das Gutachten den Landräten und Oberbürgermeistern der kreisfreien Städte vorgestellt hatte. Leitstellen koordinieren medizinische Rettungseinsätze und den Katastrophenschutz in ihrer Region.