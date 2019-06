Bessere Schutzkonzepte für Wasser- und Energieversorgung

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Schwerin (dpa/mv) - Kritische Infrastrukturen, wie die Wasser- und Energieversorgung oder der öffentliche Nahverkehr, sollen in Mecklenburg-Vorpommern besser geschützt werden. Eine interministerielle Arbeitsgruppe "Kritische Infrastrukturen" beim Innenministerium soll das koordinieren. Dies hat das Kabinett am Dienstag in Schwerin beschlossen, wie Innenminister Lorenz Caffier (CDU) mitteilte.

"Um die Menschen im Land, unsere Lebensweise und wirtschaftlichen Grundlagen zu schützen, müssen entsprechende Schutzkonzepte entwickelt werden, die die Versorgung sicherstellen." Zu denken sei dabei ebenso an Naturkatastrophen wie an mögliche Terroranschläge. Jedes Ministerium sei zunächst selbst für Schutzkonzepte zuständig. Es gebe aber einen hohen Abstimmungs- und Informationsbedarf zwischen den Ressorts, mit Betreibern Kritischer Infrastrukturen sowie mit Bundesbehörden.