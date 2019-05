Katastrophenschutzübung im Nürnberger Hafen: Straßensperrung

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Nürnberg (dpa/lby) - Im Bereich des Hafens in Nürnberg findet am Samstag eine Übung zum Katastrophenschutz mit rund 900 Beteiligten statt. Dabei soll ein realistisches Einsatzszenario dargestellt und geübt werden, wie die Stadt Nürnberg mitteilte, welche die Übung organisiert. So soll auch der Notfallplan für einen Störbetrieb im Hafen überprüft werden. Während der nach den Angaben bis 16 Uhr dauernden Übung ist im Bereich des Hafens mit eingeschränktem Durchkommen zu rechnen, da mehrere Straßen gesperrt sind.