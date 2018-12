Feuerwehren bekommen Ausrüstung für 20 Millionen Euro

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Magdeburg (dpa/sa) - Sachsen-Anhalts Feuerwehren sollen 2019 neue Ausstattung und Technik im Wert von 20 Millionen Euro bekommen. Das kündigte Innenminister Holger Stahlknecht (CDU) an. Die Hälfte komme als Fördersumme vom Land, den Rest müssten die Kommunen dazugeben. Knapp ein Drittel des Geldes werde in neue Löschfahrzeuge investiert, sagte Stahlknecht. Das Land kaufe die Wagen zentral an, um die Kosten zu senken. Bisher seien 27 Anträge für Fahrzeuge verschiedener Typen genehmigt worden. Zudem will Sachsen-Anhalt mit fast 5 Millionen Euro Bauarbeiten an Gerätehäusern für die Feuerwehr fördern.

Ab dem Jahr 2020 sollen zudem 14 Spezialfahrzeuge zum Kampf gegen Waldbrände angekauft werden. Geplant ist, dass jeder Kreis und jede der drei kreisfreien Städte eines der speziell für Waldbrände ausgestatteten und geländegängigen Wagen bekommt. Anders als beim Kauf von regulären Löschfahrzeugen will das Land nicht nur die Hälfte, sondern fast 90 Prozent der Kaufsumme zuschießen.

Hintergrund ist der Dürresommer. Die Zahl der Waldbrände schoss laut Umweltministerium auf nahezu 170 nach oben. Auch Felder und Böschungen entzündeten sich. Die Feuerwehren waren vielerorts im Dauereinsatz. Diese Ereignisse habe man zum Anlass genommen, um über eine bessere Ausrüstung im Kampf gegen Waldbrände nachzudenken, sagte Stahlknecht.

Sachsen-Anhalt will zudem schon nächstes Jahr weiter für neue Mitglieder bei der Freiwilligen Feuerwehr werben. Es sei wieder ein Tag der Feuerwehr geplant. Außerdem soll es in den Schulen erstmals Brandschutzerziehungstage geben.