Probealarm über Smartphone-App Katwarn am 1. April

Landau (dpa/lrs) - Über das elektronische Warn- und Informationssystem Katwarn wird am 1. April in Rheinland-Pfalz ein Probealarm ausgelöst. Wie die Kreisverwaltung Südliche Weinstraße und die Stadt Landau am Mittwoch mitteilten, werden Nutzer der Smartphone-App an dem Tag um 11.00 Uhr mit dem Hinweis "Katwarn Probealarm - gültig ab sofort!" erhalten. Der Test dauere 60 Minuten.

Für das System gibt es über das Jahr verteilt drei Warntermine: Am ersten Montag im April, am ersten Montag im August und am ersten Montag im Dezember. Rheinland-Pfalz nutzt Katwarn seit 2015 nach Angaben des Landesfeuerwehrverbands als erstes Flächenland. Das System soll vor Hochwasser, Großbränden oder Industrieunfällen warnen. Außerdem übermittele die Anwendung Warnungen zu "extremen Unwettern" des Deutschen Wetterdienstes.