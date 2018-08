CDU fordert zusätzliche Stellen für Landesfeuerwehrschule

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Koblenz (dpa/lrs) - Die CDU-Fraktion will in den anstehenden Haushaltsberatungen vier zusätzliche Lehrerstellen für die Feuerwehrschule des Landes beantragen. Außerdem bereite die Landtagsfraktion weitere Vorschläge vor, "um das wichtige Ehrenamt Feuerwehr zukünftig attraktiver zu gestalten", sagte Fraktionschef Christian Baldauf am Freitag bei einem Besuch der Feuerwehr- und Katastrophenschutzschule Rheinland-Pfalz (LFKS) und des Landesfeuerwehrverbands.

Die Gespräche hätten bestätigt, dass es erhebliche Defizite in der Aus- und Weiterbildung gebe. "Wenn notwendige Lehrgänge nicht besucht werden können, frustriert das die Feuerwehrfrauen und -männer, zumal sie ihre Aufgabe ehrenamtlich wahrnehmen", erklärte der Landtagsabgeordnete Ralf Seekatz. "Es schadet der Motivation und nicht zuletzt der Sicherheit der Bürger."

In der Schule in Koblenz werden Einsatzkräfte der freiwilligen Feuerwehren, der Berufs- und Werksfeuerwehren und von Hilfsorganisationen von derzeit 25 Lehrkräften ausgebildet. Im vergangenen Jahr absolvierten 4940 Teilnehmer eine Aus- oder Fortbildung. Das Land stellte für die Feuerwehrschule im vergangenen Jahr rund sieben Millionen Euro bereit.