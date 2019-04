Katwarn mit Probealarm getestet

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Ingelheim am Rhein (dpa/lrs) - 28 Kommunen in Rheinland-Pfalz haben am Montag einen Probealarm über das Warn- und Informationssystem Katwarn abgesetzt. Gegen 11 Uhr ertönte ein schriller Sirenenton, wie ein Sprecher des Fraunhofer-Instituts für Offene Kommunikationssysteme (FOKUS) in Berlin mitteilte. Das Institut hat die App entwickelt. Das System soll etwa vor Hochwasser, Großbränden, Industrieunfällen oder Anschlägen warnen. Insgesamt nutzten rund 525 000 Menschen in Rheinland-Pfalz Katwarn per Smartphone, etwa 5000 andere bekämen eine SMS.

Bei dem Probealarm per Sirene waren unter anderem Ludwigshafen und die Kreise Neuwied sowie Südpfalz dabei. Die Städte Mainz und die Region Trier jedoch sind nicht an Katwarn angeschlossen und greifen auf die Warn-App "Nina" (Notfall-Informations- und Nachrichten-App) des Bundes zurück, die über das modulare Warnsystem (MoWaS) angesteuert wird.

Dem Fraunhofer-Institut zufolge wird in Rheinland-Pfalz dreimal im Jahr der Ernstfall geprobt. Im August testen die Integrierten Leitstellen, im Dezember das Land und an diesem Montag die Landkreise und kreisfreien Städte. Rheinland-Pfalz nutzt als erstes Flächenland seit 2015 das Warnsystem.