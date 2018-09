Herbstdeichschau in Schleswig-Holstein startet

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Husum (dpa/lno) - In Schleswig-Holstein beginnen wieder die jährlichen Herbstdeichschauen. Startschuss ist am Mittwoch auf der Nordseeinsel Amrum. Bei den regelmäßig im Herbst durchgeführten Deichschauen bewerten die Deichgrafen gemeinsam mit den Behörden der Katastrophenabwehr und den Wasser- und Bodenverbänden die Sicherheit der Deiche vor Ort. Sie kontrollieren, ob die Deiche an Nord- und Ostsee den Herbst- und Winterstürmen trotzen können. Die Deichschauen sollen bis Ende November abgeschlossen sein.