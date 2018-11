Land investiert 3,5 Millionen Euro in Katastrophenschutz

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hannover (dpa) - Zum Schutz vor Katastrophen wie Hochwasser investiert das Land Niedersachsen 3,5 Millionen Euro. Die Fördermittel für das Jahr 2018 würden für die Anschaffung von 59 Einsatzfahrzeugen für Feuerwehren und Hilfsorganisationen bereitgestellt, teilte das Innenministerium am Freitag in Hannover mit. "Auch in diesem Jahr haben diverse Ereignisse wieder gezeigt, welch immense Bedeutung der Katastrophenschutz hat", sagte Innenminister Boris Pistorius (SPD).

Seit 2015 steigt nach Angaben des Ministeriums die Zahl der geförderten Fahrzeuge kontinuierlich. Als Beispiele für den Bedarf im vergangenen Jahr nennt das zuständige Innenressort insbesondere das Rekordhochwasser in Südniedersachsen sowie das Sturmtief Xavier. Außergewöhnliche Wetterlagen, aber auch die Bedrohung durch Terrorangriffe sowie die Gefahr von Cyber-Angriffen verändern demnach die Anforderungen an den Katastrophenschutz zusätzlich.

Nach dem Katastrophenschutzgesetz fördert das Land auch Hilfsorganisationen, die im Katastrophenschutz mitwirken. Diese können demnach Anträge auf finanzielle Unterstützung in Höhe von bis zu 75 Prozent der Beschaffungskosten stellen.