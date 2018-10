Katastrophenschutzübung abgeblasen: zu stürmisch

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Elpersbüttel (dpa/lno) - Weil das Wetter zu schlecht war, hat die Bundeswehr am Dienstag eine Katastrophenschutzübung zunächst abgeblasen. "Im Ernstfall wären unsere Hubschrauber geflogen, für eine Übung war der Wind jedoch zu stark", sagte ein Sprecher des Landeskommandos Schleswig-Holstein. Ein Sturmtief mit zum Teil orkanartigen Böen verlieh dem fiktiven Szenario zu reale Züge. Über eine Neuansetzung der Übung am Mittwoch wird noch entschieden.

Zweck der Übung am Deich in Elpersbüttel war nach Angaben der Bundeswehr, das Zusammenwirken von Soldaten der Reserve am Boden und unterstützenden Lufttransportkräften bei der Not- und Katastrophenhilfe zu trainieren. Dazu zählen unter anderem schwere Sturmfluten.

Bei der Übung sollten Reservisten der Regionalen Sicherungs- und Unterstützungskompanie (RSU) des Landeskommandos Hamburg am Boden so genannte Big Packs vorbereiten, die mit speziellen Vorrichtungen unter einen Hubschrauber gehängt und woanders hin transportiert werden sollten.

Für die niedersächsischen Heeresflieger des Transporthubschrauberregiments 10 "Lüneburger Heide" (TrspHubSchrRgt10) aus Faßberg und die Marineflieger des Marinefliegergeschwaders 5 (MFG 5) aus dem niedersächsischen Nordholz gehört das Fliegen mit Außenlasten zum jährlich zu absolvierenden Übungs- und Ausbildungsprogramm, hieß es. In Schleswig-Holstein hat die Bundeswehr seit mehreren Jahren weder Heeres- noch Marineflieger stationiert.