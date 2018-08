Mehr Tote und Verletzte bei Bränden

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Gotha (dpa/th) - Im vergangenen Jahr sind in Thüringen so viele Menschen bei Bränden ums Leben gekommen wie seit fünf Jahren nicht. 18 Menschen starben - drei mehr als ein Jahr zuvor, wie aus dem aktuellen Brand- und Katastrophenschutzbericht für das Jahr 2017 hervorgeht, den Thüringens Innenminister Georg Maier am Montag in Gotha vorstellte. Auch die Zahl der Brand-Verletzten stieg um rund 100 auf 317, was ebenfalls einem Höchststand in den vergangenen fünf Jahren entspricht. Fast 4000 Menschen wurden aus einer akuten Gefahr gerettet. Den Thüringer Feuerwehrleuten gebühre höchster Respekt für ihre Arbeit, sagte Maier.