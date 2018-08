Einsatzkräfte: Land will psychologische Betreuung verbessern

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt (dpa/th) - Thüringen will die psychologische Betreuung von Rettungskräften nach Notfalleinsätzen und Katastrophen verbessern. Mit Beginn des nächsten Jahres soll eine Zentralstelle zur Koordinierung der psychologischen und seelsorgerlichen Betreuung die Arbeit aufnehmen, wie Innenministerium und Evangelische Kirche Mitteldeutschland am Donnerstag mitteilten. Die Zentrale soll nicht nur Ansprechpartner für Feuerwehrleute oder Rettungssanitäter sein, sondern auch für Hinterbliebene und Angehörige von Opfern etwa nach Unwettern oder schweren Bränden. Eine entsprechende Vereinbarung soll am Montag (27. August) unterzeichnet werden.

Die Stelle soll bei der Evangelischen Kirche eingerichtet werden, bei der es bereits eine Pfarrstelle für die Polizei- und Notfallseelsorge gibt. Zu Beginn dieses Jahres hatte der Tod eines 28 Jahre alten Feuerwehrmanns im Wartburgkreis während eines Sturm-Einsatzes Erschütterung ausgelöst. Er war von einem Baum erschlagen worden, als er eine in ihrem Auto eingeklemmte Frau befreien wollte. Ein weiterer Helfer wurde schwer verletzt.

Zudem haben es die Feuerwehren in Thüringen mit mehr schweren Bränden zu tun. Nach dem aktuellen Brand- und Katastrophenschutzbericht kamen im vergangenen Jahr 18 Menschen bei Bränden ums Leben, so viele wie seit fünf Jahren nicht.