Tausende Sirenen heulten in NRW für Probealarm

Düsseldorf (dpa/lnw) - Tausende Sirenen haben in Nordrhein-Westfalen am Donnerstag auf Kommando geheult. Der landesweite Probealarm folgte dem ersten landesweiten Warntag vor einem halben Jahr. Im Ernstfall sollten die Bürger geschlossene Räume aufsuchen, Passanten bei sich aufnehmen, Türen und Fenster geschlossen halten und das Radio einschalten, informierte NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU).

Einige Städte setzten am Donnerstag auch die Warn-App "Nina" ein, um den Probealarm anzukündigen. In Städten wie Oberhausen und Münster, die noch nicht über ein neues Sirenennetz verfügen, blieb es wie angekündigt still.

Die Auswertung über Erfolg oder Misserfolg des Probealarms erfolgt nicht zentral, sondern in den Kommunen. "Komplettausfälle sind uns nicht bekannt geworden", sagte eine Sprecherin des Innenministeriums.

Um 10.00 Uhr ertönte ein einminütiger Dauerton, der "Entwarnung" bedeutet. Ab 10.06 Uhr war ein einminütiger auf- und abschwellender Heulton zu hören, der bei einer großen Gefahrenlage ausgelöst wird. Um 10.12 Uhr endete der Probealarm wie der begonnen hatte: mit einem einminütigen Dauerton zur Entwarnung.

Der landesweite Warntag im vergangenen September hatte Schwachstellen und Lücken etwa bei der Warn-App "Nina" zu Tage gefördert. Die Sirenen waren in den 1990er Jahren nach dem Ende des Kalten Krieges vielerorts abgebaut worden. In den vergangenen Jahren fand ein Umdenken statt.

Für den Wiederaufbau des Sirenennetzes hat das Innenministerium den Kommunen in den vergangenen Jahren 20 Millionen Euro zur Verfügung gestellt. Inzwischen sei ihre Zahl auf etwa 4500 landesweit gestiegen.