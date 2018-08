Endspurt für Klimadeich im Dagebüller Koog

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Dagebüll (dpa/lno) - Endspurt für den Klimadeich im Dagebüller Koog. Die Deichbauer werden noch bis in den Winter hinein arbeiten müssen, sagte Hendrik Brunckhorst vom Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz (LKN). Dann ist der 1200 Meter lange Wall links und rechts der Zufahrt zum Fähranleger Dagebüll ein richtiger Klimadeich. Im kommenden Jahr steht nur noch der Bau einer Stöpe an - eines verschließbaren Durchgangs in dem Bauwerk.

Der alte Deich entsprach nicht mehr den heutigen Sicherheitsstandards. Daher musste er verstärkt werden. Dauerregen und eine schwere Sommersturmflut sorgten im vergangenen Jahr für Verzögerungen. "Auf den durchnässten Flächen konnten die Baufahrzeuge nur schwer bewegt werden", sagte der LKN-Sprecher. Damit das nicht wieder passiert, habe die Außenböschung jetzt eine Schotterschicht als Arbeitsebene bekommen, auf der Baufahrzeuge fahren können.

Rund 11 Millionen Euro hat der Küstenschutz seit 2016 in diese wenigen Meter investiert. Finanzministerin Monika Heinold (Grüne) will sich am Freitag vor Ort über Deichverstärkungsmaßnahmen informieren.