Bauarbeiten an der Deichdurchfahrt in Dagebüll kommen voran

Dagebüll (dpa/lno) - Die Bauarbeiten am Deich am Dagebüller Fährhafen kommen gut voran. "Wir werden mit den Arbeiten an der Stöpe und dem nördlich anschließenden Deich in Dagebüll im September fertig werden", sagte der Fachbereichsleiter Neubau Deiche beim Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz (LKN), Jan Peters, der Deutschen Presse-Agentur.

Durch die Stöpe, einen verschließbaren Durchgang im Deich, führt der Verkehr auf der Nordseestraße und auf den Bahngleisen direkt zum viel genutzten Fähranleger. Während der Bauarbeiten ist die Stöpe für den Autoverkehr gesperrt, für Fußgänger und Radfahrer wurde ein Bypass im Deich hergestellt, damit sie ohne Umwege zur Mole gelangen können. Für Bahnreisende endete die Zugfahrt zehn Wochen lang - und damit nicht länger als geplant - östlich der Stölpe und nicht direkt am Anleger. "Die bauausführende Firma und das beauftragte Ingenieurbüro machen da einen sehr guten Job", sagte Peters. Die Arbeiten an Deich und Stöpe sind nach LKN-Angaben unverzichtbar um die dort lebenden Menschen vor Sturmfluten zu schützen.

Seit Anfang März wird die Stöpe erneuert. Ihre Kronenhöhe wird von 7,60 auf 7,95 Meter erhöht, die Eisenbahndurchfahrt der Doppelstöpe um 60 Zentimeter verbreitert. Die Erneuerung der Stöpe kostet nach Angaben des LKN etwa drei Millionen Euro. 53 Prozent zahlen die EU, 33 Prozent der Bund und 14 Prozent das Land.