Feuer und Rauch: Erlebnistag der Berliner Feuerwehr

Berlin (dpa/bb) - Die Berliner Feuerwehr lädt an diesem Sonntag zum traditionellen Tag der offenen Tür mit "spektakulären Vorstellungen". Dabei zeigen die Feuerwehrleute in Charlottenburg-Nord, wie Wohnungs- und Hausbrände gelöscht und Menschen nach Unfällen gerettet werden. Es geht um die Gefahr durch abgestellte Kinderwagen im Hausflur, die angezündet werden können. Eine Rettungshundestaffel tritt auf und der Höhenrettungsdienst führt den "Einsatz am Seil" vor.

Erwachsene und Kinder können bei diesem "Feuerwehr-Erlebnistag" selbst Brände mit Feuerlöschern bekämpfen und die Wiederbelebung von verunglückten Menschen trainieren. Die Berufsfeuerwehr führt ihre Löschfahrzeuge und Leiterwagen vor und die Freiwilligen Feuerwehren werben um Mitglieder.