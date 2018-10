Diakonie bittet um Spenden für Menschen in Indonesien

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Dresden (dpa/sn) - Nach Erdbeben und Tsunami in Indonesien mit vielen Hundert Toten hat die Diakonie Sachsen zu Spenden für die Menschen im Katastrophengebiet aufgerufen. "Viele Familien haben Angehörige verloren, stehen vor den Trümmern ihrer Häuser und Existenzen. In dieser schweren Stunde dürfen wir sie nicht allein lassen", sagte der Chef der Diakonie Sachsen, Dietrich Bauer, am Montag in Dresden. Die Diakonie Katastrophenhilfe rechnet damit, dass vor allem Nahrungsmittel und Notunterkünfte gebraucht werden.

Indonesien hat um internationale Hilfe gebeten. Nach der jüngsten offiziellen Zwischenbilanz vom Montag kamen auf der viertgrößten Insel des Landes Sulawesi seit der Katastrophe am vergangenen Freitag mindestens 844 Menschen ums Leben. Dabei handelt es sich nach Angaben des Katastrophenschutzes allerdings nur um Todesopfer, die bereits identifiziert wurden. Die Regierung fürchtet, dass die Zahl letztlich in die Tausende gehen werde.

Indonesien liegt auf dem Pazifischen Feuerring und wird deshalb immer wieder von Erdbeben erschüttert.