Landtag gedenkt der Flugtagkatastrophe von Ramstein

Mainz (dpa/lrs) - Ramstein im Landtag: Rund 30 Jahre nach der Flugtagkatastrophe auf dem pfälzischen US-Militär-Airport gedenkt das Parlament in Mainz der Tragödie mit 70 Toten und etwa 350 Schwerverletzten. Geplant sind am heutigen Mittwoch eine Gesprächsrunde mit Betroffenen sowie Reden von Landtagspräsident Hendrik Hering sowie Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD).

Am 28. August 1988 waren auf der Airbase in Ramstein bei einer Flugschau drei Flugzeuge der italienischen Kunstflugstaffel "Frecce Tricolori" in rund 40 Metern Höhe zusammengestoßen. Eines von ihnen stürzte brennend in die Menschenmenge und explodierte.

Bei der Gesprächsrunde im Landtag kommt Trauma-Expertin Sybille Jatzko aus Krickenbach bei Kaiserslautern zu Wort, die mit ihrem Ehemann, dem Mediziner Hartmut Jatzko, nach dem Unglück vom 28. August 1988 eine psychosoziale Nachsorgegruppe gegründet hat. Mit dabei ist auch eine Frau, die damals ihren 16-jährigen Sohn verlor und inzwischen als Trauerberaterin tätig ist, sowie Marc Jung, der als Vierjähriger schwere Verbrennungen erlitt und sich ehrenamtlich in der Stiftung der Jatzkos engagiert. Weitere Opfer sind auf der Besuchertribüne des Landtags eingeladen und können sich nach der etwa 50-minütigen Gedenkveranstaltung untereinander und mit Abgeordneten austauschen.

Ab 14.45 Uhr wird der Landtag dann zu seiner ersten Plenarsitzung nach der Sommerpause zusammenkommen. In der aktuellen Debatte wird es unter anderem um den Schuljahresbeginn gehen, die ärztliche Versorgung in Rheinland-Pfalz und um Kriminalität bei Zuwanderern. Zudem beschäftigt sich das Plenum unter anderem abschließend mit dem neuen Landeskrankenhausgesetz.