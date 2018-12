Gefangene in Sachsen drechseln Weihnachtliches

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Dresden/Zwickau (dpa/sn) - Erzgebirgischer Weihnachtsschmuck entsteht in Sachsen auch hinter Gittern. In den Kunstarbeitsbetrieben der Justizvollzugsanstalten drechseln und malen Häftlinge Traditionelles im Advent - auch unter Anleitung von Handwerksmeistern. "Wir wählen Gefangene, die sich dafür melden, nach Eignung aus", sagt Brigitte Martin, Chefin der Arbeitsverwaltung im Gefängnis Zwickau. Dort arbeiten derzeit vier Inhaftierte in der Drechselei die Bestellungen ab. Pro Jahr verlassen rund 150 Räucherfiguren die Anstaltsmauern. Die Palette umfasst zwölf Modelle, von "Gefangener beim Sport" über Räucherfrauen bis zum qualmenden Justizbeamten und Richter.