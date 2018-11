Verwaltungsrichter kritisieren neues Richtergesetz

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Weimar (dpa/th) - Der Verein der Thüringer Verwaltungsrichter hat das neue Richtergesetz des Landes heftig kritisiert. Es sei ein "Armutszeugnis für die Regierungskoalition", erklärte deren Vorsitzender, Thomas Lenhart, am Montag in Weimar. Das Gesetz behebe die Benachteiligung von Richtern und Staatsanwälten bei der Mitbestimmung in Personalangelegenheiten nicht, so Lenhart, der Vizepräsident des Verwaltungsgerichts in Weimar ist. Der Landtag hatte das neue Gesetz für Richter und Staatsanwälte in der vergangenen Woche gegen die Stimmen von CDU und AfD beschlossen.

Die Juristen argumentieren, Richtergesetze anderer Bundesländer sähen mehr Mitbestimmungsrechte vor. Zudem könnten Richter in Thüringen im Streitfall keine Einigungsstelle anrufen. Für Angestellte des öffentlichen Dienstes und für Beamte sei dies anders geregelt. Damit bleibe die unabhängige Stellung der Richter im Land beeinträchtigt.