Verband will mehr Schöffen in Gerichtsverfahren

Schwerin (dpa) - Schöffen sollten nach Ansicht des Schöffenverbands Nord an deutlich mehr Gerichtsprozessen beteiligt werden. Die ehrenamtlichen "Richter ohne Robe" werden vorrangig in größeren Strafverfahren den Profi-Richtern an die Seite gestellt. "Aber auch in kleinen Amtsgerichtsprozessen sollten zwei Schöffen neben dem Richter sitzen", sagte die Vorsitzende des Schöffenverbands Nord, Petra Pinnow, anlässlich der Mitgliederversammlung am Samstag in Schwerin. "Dann könnten drei Personen zusammen beurteilen, wie die Sache tatsächlich gelaufen ist." Auch am Familiengericht sollten ihrer Meinung nach Schöffen beteiligt werden. Bisher würden die Verhandlungen wie Scheidungsverfahren oder Sorgerechtsfälle vom Richter allein geführt und entschieden. "Gerade da wäre es sinnvoll, wenn auch hier die Meinung des Bürgers vertreten wird."