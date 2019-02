Justizministerin: Gesetzentwurf zur DNA-Auswertung ist nötig

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Schwerin (dpa/mv) - Justizministerin Katy Hoffmeister (CDU) hat einen Gesetzentwurf zur Ausweitung der DNA-Analyse als überfällig bezeichnet. Es gehe um die noch untersagte effektivere Nutzung von DNA-Material, teilte sie am Dienstag in Schwerin mit. Diese sollte es den Strafverfolgungsbehörden ermöglichen, den Täterkreis näher einzugrenzen und so zielgerichteter und schneller zu ermitteln. Auch DNA-fähiges Spurenmaterial unbekannter Herkunft sollte auf äußerlich erkennbare Merkmale des Verursachers wie Augen-, Haar- und Hautfarbe oder biologisches Alter hin untersucht werden dürfen. "Wir müssen es schaffen, den Strafverfolgungsbehörden zu ermöglichen, im Bereich einer immer komplexer werdenden Kriminalität Straftaten noch zügiger und effizienter aufzuklären", verlangte die Ministerin. Sie fordert einen Gesetzentwurf bis zur Justizministerkonferenz in Schleswig-Holstein Anfang Juni. Die Ausweitung der DNA-Analyse sei im Koalitionsvertrag von CDU/CSU und SPD angekündigt.