Justizministerin für Anhebung der Schöffen-Altersgrenze

Schwerin (dpa/mv) - Mecklenburg-Vorpommerns Justizministerin Katy Hoffmeister (CDU) ist für eine moderate Anhebung der Altersgrenze für Schöffen. Derzeit liegt die Höchstgrenze beim Eintrittsalter für Schöffen bei 70 Jahren. Eine Anhebung würde dem demografischen Wandel Rechnung tragen, sagte sie am Donnerstag nach dem Beschluss der Justizministerkonferenz in Berlin, die Altersregelung zu prüfen. Außerdem seien es eher die Älteren als die Jungen, die sich um das Ehrenamt am Gericht bewerben. Jüngere seien aufgrund gestiegener beruflicher Anforderungen zunehmend seltener in der Lage, ein solches Ehrenamt auszuführen.

In Mecklenburg-Vorpommern können für die kommende Wahlperiode bis 2023 alle geforderten Schöffenstellen an den Land- und Amtsgerichten besetzt werden. Derzeit entscheiden die Schöffenwahlausschüsse, wer ab 2019 die 1400 Schöffen- und Jugendschöffenämter im Land ausfüllen wird.