Tausende Krankenhausfälle belasten Sozialgerichte im Norden

Schleswig (dpa/lno) - Die Sozialgerichte in Schleswig-Holstein stöhnen unter einer Klagewelle von Krankenkassen. Allein im November seien 5800 neue Fälle eingegangen, in denen Kassen die Rückzahlung von Vergütungen für stationäre Behandlungen aus den Jahren 2014 bis 2016 fordern. "Das hat uns enorm ins Kontor geschlagen", sagte die Präsidentin des Landessozialgerichts, Christine Fuchsloch, am Mittwoch in Schleswig. Allein gut 4000 Fälle bezogen sich auf Schlaganfallpatienten, die zum Beispiel wegen Komplikationen von einem normalen Krankenhaus in eine Spezialklinik verlegt wurden.