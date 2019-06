Juristen beraten über Lärm und Luft

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Schleswig (dpa/lno) - Luftreinhaltung und Lärmschutz - das sind die Schwerpunktthemen eines ganztägigen Justiz-Forums in Schleswig. Mehr als 100 Experten werden sich am Freitag am Oberverwaltungsgericht mit diversen Rechtsfragen im Zusammenhang mit Lärm und Luft auseinandersetzen. Die Veranstaltung findet bereits zum 23. Mal statt. Es sei von Anfang an um die Verbindung von Theorie und Praxis gegangen, sagte der Vizepräsident des Oberverwaltungsgerichts, Achim Theis, vor der diesjährigen Veranstaltung. Naturwissenschaftliche Grundlagen der Luftreinhaltung spielen diesmal ebenso eine Rolle wie europarechtliche Rahmenbedingungen und die Frage, unter welchen Voraussetzungen Dieselautos aus dem Verkehr gezogen werden können.