Mertin: Bedienstete im Strafvollzug leisten wichtige Rolle

Schifferstadt (dpa/lrs) - Justizminister Herbert Mertin (FDP) hat zu Weihnachten den Bediensteten im Strafvollzug für ihre Arbeit gedankt. Das teilte das Justizministerium mit. Bei einem Besuch in der Jugendstrafanstalt in Schifferstadt am Montag erklärte Mertin, Vollzugsanstalten müssten pausenlos funktionieren, "um ihre wichtige gesellschaftliche Aufgabe zu erfüllen". Alle Mitarbeiter leisteten dazu einen unverzichtbaren Beitrag. "Damit machen Sie es erst möglich, dass andere ein ruhiges und friedliches Weihnachtsfest feiern können."

Die Einrichtung in Schifferstadt ist eine von zwei Jugendstrafanstalten des Landes Rheinland-Pfalz. Die Insassen sind junge Männer unter 21 Jahren. Sie befinden sich entweder in Untersuchungshaft oder verbüßen eine Jugend- oder Freiheitsstrafe. In Schifferstadt gibt es 234 Haftplätze, von denen laut Ministerium über 160 belegt sind.